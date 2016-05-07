Папа Франциск удостоился премии имени Карла Великого

6 мая в полдень в Ватикане состоялось вручение Папе Франциску премии имени Карла Великого. На церемонии присутствовали немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Европарламента Мартин Шульц, президент Совета Европы Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

Премия ежегодно присуждается немецким городом Ахен выдающимся защитникам европейских ценностей. Святейший Отец Франциск удостоился награды за вклад в созидание мирной Европы, основанной на универсальных ценностях и открытой другим народам и континентам. Особый отклик вызвали недавние слова Папы о положении беженцев на Старом континенте.

Как пояснил Мартин Шульц, нет недостатка в тех, кто критикует Европу. «Папа же отличается от большинства из них тем, что наряду с критикой он напоминает, что мы сможем жить лучше, если вспомним о традиционных формах сотрудничества и прежде всего о наших ценностях».