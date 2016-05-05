В мире заметно усилилось преследование по религиозному признаку – американские эксперты

Преследование людей в разных странах мира по религиозному признаку заметно усилились.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на доклад Американской комиссии по вопросам международной свободы религии.

Согласно докладу Американской комиссии по вопросам международной свободы религии, в 2015 году усилились атаки террористической группировки Исламского государства на христиан и представителей других религиозных меньшинств, существует растущая нетерпимость в Европе в отношении евреев и мусульман, есть попытки Пекина ограничить деятельность различных религиозных конфессий. Именно эти примеры приводятся американскими правительственными экспертами как негативные тенденции последних лет.

Среди стран, подвергнутых критике, такие союзники США как Ирак, Пакистан, Египет, Индия, где в разной мере нарушаются права религиозных меньшинств, порой, при попустительстве властей. Главной критике подверглись 17 стран, включенные в разряд наихудших нарушителей религиозных свобод. Среди них - Мьянма, Иран, Северная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Во втором ряду нарушителей - Афганистан, Куба, Индия, Россия, где нарушения, к которым имеют отношение правительства этих стран, рассматриваются как ”серьезные”.

Сообщается, что выводы, содержащиеся в этом докладе, могут стать основанием для введения санкций и других штрафных мер со стороны США в отношении стран-нарушителей религиозных прав своих граждан.