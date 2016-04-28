Президент Китая призвал бороться с религиозным иностранным вторжением

Китай должен быть готов дать отпор иностранному вторжению в страну посредством религии и противодействовать экстремистам в распространении их идеологии, заявил президент Китая Си Цзинпин на двухдневной национальной рабочей конференции в воскресенье, посвященной религии.

Китай должен также использовать интернет для пропаганды религиозных теорий и политики Коммунистической партии, приводит слова президента Reuters со ссылкой на официальное китайское издание Xinhua.

«Мы должны решительно противостоять зарубежному проникновению, которое осуществляется при помощи религиозных средств, и пресекать идеологическое вторжение экстремистов», - сказал Си Цзинпин.

В своем выступлении Си Цзинпин особо отметил, что члены Партии должны придерживаться марксистской идеологии и оставаться «стойкими атеистами».

Правящая Коммунистическая партия официально заявляет о защите религиозной свободе в Китае, при этом религиозная активность в стране жестко контролируется и разрешается только деятельность официально признанных религиозных объединений.

Правительство выражает обеспокоенность ростом влияния исламистов в регионе Хинжанг на западе страны, где сотни людей были убиты за последние несколько лет в результате противостояния между сообществом мусульман - уйгур и большинством китайцев Хан.

Власти региона в связи с этим запретили использование религиозной символики в виде исламской женской одежды и ношения бород у мужчин.

По заявление некоторых христианских конфессий, власти Китая препятствуют их деятельности и даже снимают кресты с церквей, как это было в провинции Зхейджанг. Власти же заявляют, что кресты снимаются лишь у религиозных нелегальных организаций, которые нарушают закон.

sedmitza.ru