В Кахетии обнаружены руины ранее неизвестной церкви

В Кахетии, в окрестностях селения Мелаани, местными специалистами обнаружены руины ранее неизвестной старинной церкви, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Sputnik Грузия.

Считается уже доказанным, что это не остатки крепостной стены, а именно руины храма, поскольку обнаружен также алтарь.

Место, где была найдена церковь, жители Мелаани называют «Цициановы земли». В XVIII-XIX вв. здесь находились владения князей Цицишвили, и специалисты вполне допускают, что найдена их фамильная церковь.

"Эту церковь мы относим к неизвестным ранее памятникам. Ни в одном из исторических источников о ней нет никаких упоминаний, - рассказал журналистам специалист по культурному наследию Гурджаанской районной администрации Тамаз Маркозашвили. - Всё, что осталось от храма, это полтораметровая стена. Датировка, а также другие детали могут быть установлены в ходе археологических раскопок и научных исследований".