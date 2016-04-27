Церковь Англии выпустила молитву к референдуму о членстве в ЕС

Церковь Англии издала специальную молитву, в которой просит даровании "честности, открытости и проницательности" участникам референдума о выходе Великобритании из состава ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Референдум в Великобритании состоится 23 июня. Вопрос, вынесенный на голосование, звучит следующим образом: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?"

"Источник в англиканской церкви сообщает, что текст молитвы прошел множество согласований. Церковь намеренно решила подчеркнуть свой нейтралитет в вопросе о членстве страны в Евросоюзе", говорится в статье.

В частности в молитве есть обращенная к Богу фраза, в которой его просят "даровать благородство тем, кто стремится формировать мнение и проницательность тем, кто голосует". Издание сообщает, что это первая официальная реакция на проблему со стороны религиозных организаций королевства.

РИА Новости