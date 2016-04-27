Президент Грузии в канун Пасхи помиловал 95 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в канун Пасхи помиловал 95 заключенных. 69 из них покинут учреждения по отбыванию наказания сегодня же.

Об этом сообщил глава комиссии по помилованию Звиад Коридзе на сегодняшнем брифинге, сообщает портал Грузия Online.

По его словам, заключенные осуждены за разные преступления, но никто из них не является осужденным за предумышленное тяжкое преступление. Комиссия по помилованию работала 20-23 апреля и рассмотрела дела 597 заключенных. Положительные рекомендации были представлены президенту.

"27 апреля 2016 года президент Грузии издал акт о помиловании. На основании этого акта были помилованы 95 заключенных. Из учреждений по отбыванию наказания сегодня освободятся 69 заключенных, из них 10 женщин, 2 несовершеннолетних. На основании этого же акта 26 заключенным снижен срок наказания. Из них 2 женщины и 2 несовершеннолетних", - заявил Звиад Коридзе.