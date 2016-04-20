В Европе церкви превращают в отели и ночные клубы

Костел всего за один евро. В Европе распродают церкви. Так старинные здания сохраняют от разрушения. Теперь в бывших храмах открывают гостиницы, книжные магазины и даже ночные клубы.

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Этот католический храм возвели 800 лет назад в голландском Маастрихте. Раньше здесь проходили службы, а теперь продают книги, кофе и штрудель.

"Мы искали место для книжного магазина в соседнем торговом центре, но он был слишком современным. И мы выбрали церковь – она самая старинная в нижних землях", – говорит Тон Хармс, директор книжного магазина.

По данным социологов, в последнее десятилетие все меньше европейцев верят в бога, еще реже ходят в церковь, а потому храмам и костелам приходится искать иное применение.

Ужинают и танцуют гости этой старинной церкви в центре Брюсселя. Ееистория – типична: сначала ушли прихожане, затем пришли инвесторы.

Содержание храма обходится в десятки тысяч евро в год – для поредевшей паствы сумма непосильная.

"У нас есть вечеринка Церкви Покаяния или Церкви Апокалипсиса. Тематические мероприятия напоминают людям, что это храм, но здесь можно делать все", – отметил Уильям Портер, управляющий клубом.

А этот голландский храм стал пятизвездочным отелем. Стоимость одной ночи от 250 долларов. Особой популярностью гостиница пользуется у молодоженов.

"Мы проводим здесь свадьбы. Конечно, у нас есть бар. Но сама атмосфера такова, что никто не станет шуметь", – сказал Бастиан Кломп, управляющий отелем.

Еще тише в номерах, которые оборудовали в кельях бывшего монастыря. Тут вместо традиционной Библии – в тумбочке сборник стихов современных голландских поэтов. Впрочем, место для священных писаний все же нашлось – в книжном магазине Маастрихта. Теперь все они на одной полке – напротив политических бестселлеров.

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