Католический епископ опасается вспышек насилия на греческих островах

Накануне приезда Папы Римского Франциска в Грецию и его совместной с Предстоятелями Константинопольской и Элладской Православных Церквей поездки на остров Лесбос президент Конференции католических епископов Греции Франхискос Папаманолис высказал опасение в связи с возможными проявлениями насилия в условиях миграционного кризиса.

853 650 человек из одного миллиона мигрантов и беженцев, которые прибыли в Европу в 2015 г., проникли в страны Евросоюза через Грецию, страну с населением менее 11 миллионов человек. Еще 153 156 мигрантов и беженцев прибыли в Грецию морским путем между 1 января и 11 апреля 2016 г., согласно данным Международной организации по миграции.

На Лесбосе и соседних островах Греции мигранты уже в сентябре прошлого года превзошли по численности местных жителей, сказал епископ Франхискос Папаманолис в интервью ватиканской газете L ’ Osservatore Romano .

Поскольку туризм — оплот местной экономики, острова оказались в состоянии жесточайшего кризиса из-за отмены туристического резервирования, а у местных епархий Элладской Православной Церкви крайне мало ресурсов, чтобы помочь нуждающимся. Таким образом, проблема беженцев значительно усугубила финансово-экономический кризис, в котором Греции оказалась задолго до массового наплыва беженцев.

Ссылаясь на случай с матерью-беженкой, которая была вынуждена купать своего ребенка в луже, епископ Папаманолис выразил понимание в отношении мигрантов, которые раздражены негуманными условиями своего проживания. Прелат похвалил греческих католиков за обеспечение мигрантов едой, водой и предметами первой необходимости.

В то же время епископ Папаманолис выразил солидарность и с жителями островов, которые боятся грабежей (прежде всего — продуктовых магазинов), а также с пониманием отнесся к тяжелому положению правительства Греции, которое оказалось в труднейшей ситуации в связи с наплывом беженцев и мигрантов.

Продажи оружия растут, отметил прелат, и ситуация может обостриться и выйти из-под контроля. «Ситуация уже теперь не мирная, — сказал он, и я не знаю, как она будет развиваться».

sedmitza.ru