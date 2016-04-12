Израильские ученые изучают время написания Библии

Учёные давно спорят о том, могла ли часть иудейской Библии быть написана до разрушения Иерусалима и Иудейского царства в 586 году до нашей эры. Большинство специалистов согласны с тем, что ключевые библейские тексты были написаны в VII веке до нашей эры, однако точная дата составления этих текстов остаётся под вопросом.

Специалисты из Тель-Авивского университета предположили, что для создания книги такого масштаба была необходима достаточно высокая грамотность населения. Именно поэтому они решили сосредоточиться на эмпирических свидетельствах грамотности, изучая артефакты последних дней Иудейского царства. По всей видимости, именно широкая распространённость грамотности и заложила основу для составления Ветхого завета.

"Долгое время научное сообщество вело жаркие дискуссии по поводу сроков составления основных библейских текстов, – комментирует профессор Исраэль Финкельштейн (Israel Finkelstein) с факультета археологии древних цивилизаций Ближнего Востока. – Однако, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на него с другой, более широкой точки зрения – каков был уровень грамотности Иудейского царства конца периода Первого Храма и какова была грамотность в дальнейшем, после персидского захвата?".

С помощью компьютерных средств обработки изображений и ультросовременных алгоритмов машинного обучения команда из Израиля проанализировала 16 образцов древней письменности, найденных при раскопках форта Арад (Arad Fort), удалённого форпоста на южной границе Иудейского царства. Они пришли к выводу, что тексты были написаны по меньшей мере шестью авторами. Содержание надписей показало: писать и читать умели все высшие военные чины, вплоть до заместителя интенданта форта.

Учёные разработали алгоритм, позволяющий различать различные почерки, а затем составили статистический механизм для оценки выводов – анализ вероятности показал, что тексты не могли быть написаны одним автором.

Остраконы, керамические черепки, найденные в Араде, содержали инструкцию передвижения войск, а также регистрацию расходов на продукты питания. Однако лексика и характер письма исключают, что записи были сделаны профессиональными писцами. Учитывая удалённость форта и небольшой состав гарнизона, эта находка указывает на высокий уровень грамотности в пределах иудейских высших чинов.

При такой грамотности, которая, судя по всему, была характерна для всех уровней административных, военных и священнических чинов, библейские тексты вполне могли быть созданы, так как чтение и письмо не являлись привилегией узкой элитарной прослойки.

В дальнейшем профессор Финкельштейн планирует экстраполировать полученные данные на более широкую область. По мнению учёных, в царстве численностью в 100 тысяч человек по меньшей мере несколько сотен могли похвастаться грамотностью.

Однако после падения Иудейского царства записи на иврите почти не встречаются до II века нашей эры, так что примерно с 586 года до н.э. до 200 года н.э. библейские тексты вряд ли могли быть составлены.

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