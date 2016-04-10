В Турции под землей нашли древнюю христианскую церковь

В Турции нашли под землей древнейшую христианскую церковь, стены которой украшены фресками со сценами Вознесения и Страшного суда.

Об этом сообщает турецкое издание Derinkuyu Haber.

Церковь обнаружена в подземном городе в Каппадокии (Турция) во время земляных работ для строительства жилого дома в городке Невшехир в центре Анатолийского плато. Местные власти уже заявили, что древняя церковь может стать одним из главных объектов поклонения христианских паломников.

По словам городского головы Невшехира Хасана Унвера, стены церкви украшены прекрасно сохранившимися фресками со сценами Вознесения и Страшного суда. «Насколько нам известно, такие фрески не известные в других древних церквях. Некоторые ученые датируют их пятым веком нашей эры», - сказал он.

Древняя церковь, как оказалось, всего лишь один из объектов в целом подземном городе, здания которого были вырыты древними камнетесами в мягких породах этой местности, причем город тесно соседствует с заповедным участком в Каппадокии, объявленного ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Этот подземный город был обнаружен в 2014 году, причем его считают самым большим городом мира того времени, а первое поселение на этом месте возникло 5 тысяч лет назад. Были найдены также тоннели длиной до 7 километров.

Пока церковь исследована лишь частично, а общая высота здания пока не известна. Археолог Али Айдин сообщил, что работы приостановлены до весны, чтобы росписи не пострадали от зимней влаги.

«Мы открыли лишь несколько росписей, а остальные откроем со временем. Фрески на фронтоне церкви изображают распятие Иисуса и его Вознесение в небесную обитель. Есть также фрески с изображениями апостолов, святых и пророков Моисея и Ильи», - сказал он.

ukrinform.ua