В Индии во время пожара в храме погибли более 100 человек

Более 100 человек погибли в результате пожара в индуистском храме в индийском штате Керала на юго-западе страны, сообщает ВВС.

По информации местной полиции, более 200 человек пострадали.

По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва на складе пиротехники, которую планировали использовать на индуистском фестивале. Взрыв прогремел около 03:00 по местному времени, когда в храме на празднование собрались тысячи людей.

Здание храма обрушилось в результате пожара, что привело к многочисленным смертям.

Пострадавших с серьезными ранениями госпитализировали в местный медицинский колледж в столице штата Керала Тривандрам. Многие из них в критическом состоянии.

Руководитель полиции штата сообщил, что некоторые тела погибших настолько сильно обгорели, что опознать их будет возможно только по ДНК.

Министр внутренних дел штата Рамеш Ченнитала поручил провести расследование инцидента. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тем временем лично отправился на место трагедии. Он выразил соболезнования родственникам погибших. Инцидент, по его словам, является ”шокирующим вне всяких слов”.

По сообщениям индийских СМИ, местные власти не давали разрешения проводить шоу фейерверков возле храма из соображений безопасности, а также из-за жалоб местных жителей.

Пиротехнику часто используют во время различных индийских праздников, и она нередко становится причиной трагических инцидентов.