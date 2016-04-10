Люди с библейскими именами живут дольше - ученые

К такому выводу пришли американские исследователи. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Explorations in Economic History. Как оказалось, обладатели имен библейских персонажей живут дольше других.

Специалисты штата Мичиган провели исследование, в котором проанализировали около 3 млн. свидетельств о смерти, зарегистрированных в Алабаме, Миссури, Северной Каролине и Иллинойсе в период с 1809 по 1970 год. Как оказалось, афромериканцы с именами библейских героев, например, Элайджа (Илия), Мозес (Моисей), жили дольше, чем носители экзотических имен.

Исследователи отметили, что необычные модные имена также сокращают жизнь своего обладателя. Это происходит из-за того, что такие люди с детства подвергаются дискриминации. Им сложнее учиться, устраиваться на работу, а также получать источники финансирования для своих проектов.

А люди с библейскими именами — наоборот, чаще добиваются успехов в жизни. Это объясняется тем, что люди, которые названы в честь героев Ветхого завета, вызывают доверие с первого момента знакомства, особенно у религиозных собеседников.

v-kurse.ru