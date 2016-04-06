12 самых странных религий мира

Атеистам кажется, что верующие живут в каком-то странном мире: верят в невидимое, разговаривают сами с собой и находят объяснение самым невообразимым вещам. Однако и среди самих верующих есть такие, кто верит во что-то ещё более странное, чем все остальные.

С основными религиями мира все понятно, но как быть с теми, кто поклоняется инопланетянам, древнегерманским богиням и даже собственному эго?

Мандаизм

Это гностическая религия с дуалистичным восприятием мира. Она не основывается на учении Иисуса, Авраама или Моисея. Почитается лишь Иоан Креститель. Мандаизм делит мир на две части — хорошую и плохую. Все материальные объекты, в том числе и человеческое тело, происходят из мира тьмы, душа же происходит из мира света. Это очень древняя религия, учёные обнаружили её следы в 1 веке н.э. Большая часть мандеев проживают на юге Ирака (около 60 000 человек), в Иране, Сирии, Иордане.

Строители Адитуме

Это новая религия, созданная доктором Полом Фостером Кейсом в Калифорнии. Большинство верований и техник взяты из эзотерической психологии, оккультизма, астрологии и Каббалы. Проводятся открытые служения и обучающие семинары для желающих. Строители Адитуме считают Каббалу мистическим корнем, из которого произрастают иудаизм и христианство. Принимают людей всех вероисповеданий, настроенных углубиться в мистику больше, чем то позволяют их традиционные религии. Количество членов церкви строителей Адитуме невелико, всего лишь 5 000, что делает эту религию одной из самых маленьких в мире.

Зороастризм

Зороастризм был основан в 5 веке до н. э. пророком Заратустрой на территории Ирана и является одной из древнейших религий мира. Историки и археологи установили, что в те времена эта была сильнейшая религия, которую позже вытеснил ислам. Сегодня в мире проживают около 2,6 млн зороастрийцев, в основном в Индии и Иране. Религия проповедует поклонение божеству-создателю Ахуре Мазде и добровольный отказ от злых мыслей и деяний.

Эканкар

Это современное религиозное течение основал в 1965 году Пол Твитчелл. Основной задачей человека эканкар видит познание Бога внутри самого себя посредством личного духовного опыта. Последователи посвящают своё время длительным медитациям и расшифровке снов, видя в них подсказки к просветлению. Сны представляются воротами, через которые душа временно покидает тело для воссоединения с верховным божеством по имени Эк.

Хезенри

Это сравнительно молодая языческая религия, приверженцы которой пытаются реконструировать духовную картину дохристианского мира. Во главе религии — пантеон древнегерманских божеств и богинь. В адрес этого верования неоднократно высказывались обвинения в расизме из-за преобладания как в пантеоне, так и в числе последователей представителей белой расы.

Сатанизм Ла-Вея

Вопреки распространённому мнению, не все сатанисты поклоняются сатане или другим злым духам. Сатанизм Ла-Вея, названный по имени своего основателя Антона Ла-Вея, носит остро-индивидуалистический гедонистический характер и призывает к прославлению эго. Эта сугубо материалистическая религия отрицает существование Бога и других духовных существ. Сатана рассматривается лишь как архетип, олицетворяющий разум, независимость и гордость.

Бахаи

Религия бахаи была основана в 19 веке в Персии. Она подчеркивает духовное единство всего человечества. Это монотеистическая вера, признающая существование единого Бога. В основе лежит концепция трёх единств: единство Бога, единство религии и единство человечества. На сегодняшний день представители религии бахаи зарегистрированы в более чем 200 странах.

Раэлиты

Раэлиты верят, что жизнь на нашу планету привнесли в рамках научного эксперимента представители внеземных цивилизаций, которые названы Элохим. Наиболее значимые персоны в истории человечества, среди которых Будда и Христос, удостаиваются встречи с Элохимом и выступают в качестве его пророков. Религия основана в 1974 году бывшим французским автогонщиком и спортивным журналистом Клодом Ворийоном, заявившим о контакте с пришельцами и получении от них откровения. Движение началось со 174 последователей во Франции и сейчас насчитывает 55 000 верующих по всему миру.

Фалуньгун

Это течение было основано Ли Хунчжи в 1992 году. Центральное место в религии занимают медитация и упражнения цигун. В учение включены элементы буддизма и даосизма. Приверженцы фалуньгун стремятся к идеальному физическому здоровью и обретению духовного просветления. Китайское правительство вначале поддерживало это течение, но в 1997 году его обвинили в негативном влиянии на общественность. Сейчас фалуньгун официально запрещена в КНР, а её приверженцы преследуются.

Джедаизм

То, что многие сочли шуткой во время переписи населения, на самом деле правда. Джедаизм — это течение, в основе которого лежит фантастическая киноэпопея Джорджа Лукаса «Звездные войны». Последователи верят, что в глубине души человеку известно, что такое зло и что такое добро, и что действовать нужно, исходя из этого глубокого знания, а не полагаясь на чужой авторитет. Также считается, что в каждом присутствует светлое и тёмное начало, которые постоянно борются между собой.

Кандомбле

Эта религия зародилась и развивалась среди чернокожих рабов, которых свозили для продажи в города Сальвадор и Кашуэйра в период с 1549 по 1888 годы. Сегодня число практикующих составляет 2 млн и охватывает многие страны Южной Америки. Главным религиозным обрядом считаются танцы под громкую музыку с впадением в транс, чтобы пообщаться с высшим божеством.

Даосизм

Когда-то даосизм был главной религией Китайской Империи, а сегодня число его приверженцев уменьшилось и продолжает падать. Считается, что даосизм был основан в 4 веке до н.э. философом Лао-цзы, существование которого до сих пор не подтверждено достоверно. Многозначный термин «дао» означает «путь», «дорогу» и «принцип». Даосисты стремятся жить в гармонии с космическими силами и не противиться происходящему. Высшей добродетелью считается недеяние — у-вэй. Человек, постигший у-вэй, добивается просветления и обретает бессмертие.

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