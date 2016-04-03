В Италии из проволоки воссоздали вид храма, разрушенного после землетрясения XIII века (фото)

На юге Италии появился храм-инсталляция из проволоки.

Художник Эдуардо Тресольди построил в области Апулия необычный храм-призрак. Таким образом он решил воссоздать один из наиболее знаменитых местных храмов, разрушенных после землетрясения XIII века.

Храм был выполнен в стиле романской архитектуре. Сейчас же для его создания была использована проволока. По замыслу мастера, он как бы возвёл собор-призрак, который в точности повторяет архитектуру первоначального строения. Таким образом, эта инсталляция дала новую жизнь древней церкви.

Данная инсталляция не только повторяет черты старого храма, но и привносит частичку современного искусства. Кроме того, этот храм-призрак объединяет светское и духовное начала искусства и вносит эффектное разнообразие в провинциальный пейзаж.

По материалам hronika.info