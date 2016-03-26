Иммигранты-мусульмане предупредили греков: "Война пришла в вашу страну. Кровь неверных будет литься рекой"

Митрополит Калавритский Амвросий выступил с экстренным обращением в связи с ситуацией в Греции, сообщает AgionOros.ru.

«С каждым днем становится все более очевидно, что «иммигранты», «беженцы», «нелегалы» являются завоевателями Греции.

В свою очередь, политическая система их принимает, защищает, создает им благоприятные условия! Никто ни о чем не беспокоится...

Один из министров от правящей партии СИРИЗА позавчера сказал откровенную глупость: «С помощью иммигрантов решится демографическая проблема Греции». Как видим, Правительство защищает завоевателей нашей страны.

Между тем, захватчики-переселенцы уже начали свое разрушительное дело.

Они снимают иконы со стен храмов и часовен и подкладывают их в костры, чтобы согреться.

У митрополита Серафима в порту Пирея они потребовали снять православный крест.

В городе Кавала нелегальные иммигранты-мусульмане сняли со стены школы икону Богородицы и потребовали не звонить в церковные колокола!...

Вчера в Эвкарпии Салоникского района мусульмане раздавали брошюры на греческом со следующим содержанием: «Греки, поверьте словам пророка Мухаммеда, чтобы спастись. Война пришла в вашу страну. Кровь неверных будет литься рекой. Подпись: Воины Аллаха».

На государственном телевидении Греции уже показали выпуск новостей на арабском языке!

Просыпайтесь! Воспряньте от летаргического сна!

Посмотрите, что происходит вокруг! Греция гибнет!

Мы медленно умираем. Погибает наша православная и национальна идентичность! Неужели вы хотите сдаться без боя? Задумайтесь!»

pravoslavie.ru