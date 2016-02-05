ЮНЕСКО провозгласила место крещения Иисуса Христа за Иорданом частью Всемирного наследия

Место крещения Иисуса Христа в Вифании за Иорданом официально внесено в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом было объявлено 2 февраля на торжественной церемонии в штаб-квартире этой организации ООН в Париже.

В церемонии приняла участие делегация Хашимитского королевства Иордания, в которую, в частности, вошли министр туризма Найеф Аль-Файез и викарий Иордании латинского патриархата Иерусалима Марун Лаххам. В своем выступлении католический иерарх назвал место крещения Господня «тем местом, где и в наши дни звучит голос Христа посреди Иордании – спокойной и безопасной страны, находящейся посреди пламени, охватившего Ближний Восток».

О том, что Иисус принял крещение именно в Вифании за Иорданом, добавил патриарший викарий, засвидетельствовали еще Евангелия, а недавние археологические раскопки полностью подтвердили этот факт. «Начиная с сегодняшнего вечера, мы можем во всеуслышание говорить, что Иордания – это святая земля. Конечно, прежде всего, Святая земля – это Иерусалим, Вифлеем и Назарет, но Иордания не в меньшей степени свята», - сказал он.

Решение включить место крещения Христа в список было принято в июле прошлого года в Бонне на заседании комитета по Всемирному наследию. Члены комитета рассмотрели 37 предложений, из которых выбрали три. Кроме места крещения Христа (по-арабски оно называется Аль-Махтас) в список были добавлены норманские памятники Сицилии: соборы в Палермо, Монреале и Чефалу, а также наскальные рисунки и постройки набатейского периода в Мадаин-Салехе (Саудовская Аравия).

Вифания за Иорданом стала пятым памятником, включенным в список Всемирного наследия на территории Хашимитского королевства. Кроме этого святого для христиан места в список входят древние города Петра и Умм-ар-Рассас, пустынная крепость Кусейр-Амра и удивительное творение природы пустыня Вади-Рам.

Раскопки в Вифании за Иорданом были начаты в 1996 году, после того как итальянский священник и археолог Микеле Пичирилло убедил иорданского принца Гази бин Мухаммеда, что именно в этом месте, по всей вероятности, произошло крещение Христа. В ходе работ были найдены фундаменты древних церквей, что подтверждало верность предположения ученого.

Вскоре после этого Вифания за Иорданом стала доступна для паломников, которые приезжают сюда со всего мира. Из выдающихся религиозных лидеров это место, в частности, посетили Папы Римские Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Благовест Инфо