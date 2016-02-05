В столице Ирана возродили монастырь Халдейской церкви

Возрождение женской католической общины халдейского обряда в Тегеране стало возможно в канун встречи иранского президента Хасана Роухани с Папой Римским Франциском.

Как сообщили в Халдейском патриархате, монастырь конгрегации Дочерей Марии, закрыт в 2013 году, вновь стал действующим.

По словам сестры Луиджино Сако, настоятельницы дома халдейского сообщества Дочерей Марии в Риме, монахини этого ордена поселились в столице Ирана в 1963 году. «До исламской революции сестры также имели школу, – рассказала она. – Монастырь расположен возле прихода Девы Марии. Сейчас, после двухлетней паузы, сестры продолжат пастырскую работу среди халдейских верующих».

Пока в обители будут жить две монахини – сестра Батуль и сестра Лилиана, – которые были членами тегеранского сообщества до ее закрытия.

Халдо-католическая архиепархия иранской столицы насчитывает шесть приходов и 2500 верующих. Ее возглавляет архиепископ Рамзи Гарма.

catholicnews.org.ua