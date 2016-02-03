В Израиле археологи обнаружили глиняный слепок печати царя Иудеи Езекии

В Израиле, в районе Храмовой горы, археологи обнаружили глиняный слепок печати царя Иудеи Езекии, правившего в конце VIII века до н.э.

На артефакте видны крылатое солнце и анх (коптский крест), символизирующий вечную жизнь, с надписью на древнем иврите: «Принадлежит сыну Ахаза Езекии, царю Иудеи».

Езекия — один из немногих библейских персонажей, существование которого подтверждается не только историческими источниками, но и археологическими находками.

По словам руководителя исследовательской группы - доктора Эйлат Мазар, это первая подобная «полевая» находка: остальные известные слепки печатей древнеиудейских монархов учёные, как правило, приобретали у торговцев антиквариатом.

Тем не менее, в 2014 году её американские коллеги из университета Миссисипи во время раскопок в небольшом местечке Хирбет-Шумейли (восточнее Газа) обнаружили целых шесть глиняных печатей, обладателями которых, по их мнению, могли быть цари Давид и Соломон.

По материалам "Нью Информ"