В России появилась кошерная водка

Разные религии имеют не одинаковый подход к употреблению алкогольной продукции, а также свой список разрешенных и запрещенных к употреблению продуктов. Эти нормы должны учитывать не только преданные последователи религиозных учений, но и производители той или иной продукции, если они хотят расширить диапазон своих потенциальных покупателей.

В частности, для иудаизма важно такое понятие, как кошерность, то есть дозволенность с точки зрения иудейского права. При этом к алкоголю кашрут предъявляет достаточно строгие требования, которые могут соблюсти отнюдь не все производители.

Тем не менее, на сайте Московского еврейского общинного центра появилась информация, что и в России появился производитель кошерной водки. Соответствие производимой им продукции своей подписью подтвердил главный раввин России Берл Лазар.

Речь идет об одной марки крепкого алкоголя, произведенной компанией "Ладога". Департамент кашрута при Главном раввинате России выдал производителю специальный сертификат кошерности на алкогольную продукцию.

В сообщении еврейской общины отмечается также, что наличие знака кашрута на упаковкеявляется обязательным требованием. Таким образом, теперь живущие в России иудеи, которые стремятся соблюдать все религиозные требования своей религии, могут без каких-либо опасений приобретать водку отечественного производства.

О том, будут ли у такой продукции специальные требования к точкам продажи и какова будет цена кошерной водки дополнительно не сообщается. Известно, что у самой компании "Ладога" существует порядка 100 тысяч точек продаж по всей стране.

По материалам "Дни ру"