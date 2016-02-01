В Чили разгадали секрет церкви, пережившей десятки землетрясений

Архитекторы приблизились к разгадке удивительной сеймоустойчивости церкви Святого Франциска, которая является самой старой постройкой в чилийской столице Сантьяго.

Как сообщает ТАСС, здание, построенное в XVI веке, пережило десятки землетрясений.

Выяснилось, что древние стены церкви шириной 1,7 метра установлены на шарообразные камни, которые во время землетрясений служили своеобразными амортизаторами. В ходе раскопок под храмом были обнаружены еще одни стены, которые, предположительно, должны были удерживать каменные шары на месте.

Ученые предполагают, что подобная архитектурная идея принадлежала индейцам пикчуне, часто работавшим на стройках в то время.

Испанцы к моменту начала строительства храма еще не сталкивались с землетрясениями в Сантьяго и едва ли могли продумать заранее систему защиты от их разрушительной силы.

Церковь Святого Франциска считается единственным сохранившимся образцом колониальной архитектуры в Сантьяго. Большинство зданий этого стиля были разрушены землетрясением 1647 года магнитудой 8 балов.