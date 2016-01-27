Сегодня международный день памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается международный день памяти жертв Холокоста.

Памятная дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Именно в этот день, 27 января 1945 г. Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. За время существования этого концлагеря в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,2 млн. человек.

В память о шестимиллионах евреев, жертв нацизма, воздвигнуты мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже, Дом-музей Анны Франк в Амстердаме, Мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне, Музей памяти 1,5 млн. еврейских детей в Хиросиме, Музей еврейского наследия и Холокоста в Москве.

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