К 2040 году американские мусульмане превзойдут по численности евреев

В настоящее время, согласно оценке вашингтонского исследовательского центра Pew, численность мусульманского населения США составляет 3,3 млн человек. В центре считают, что доля мусульман в общем населении США к 2050-му году удвоится и составит 2 процента населения, передает Haaretz.

Численность еврейского населения США (определенного по религиозной самоидентификации), согласно оценке Pew, составляет сегодня 5,7 млн. По мнению экспертов центра, мусульманское население Америки будет расти значительно более высокими темпами, чем еврейское. Это значит, что к 2040 году приверженцы ислама станут второй по численности религиозной группой в стране после христиан. В центре Pew отмечают, что рождаемость мусульманского населения США значительно выше средней.

jewish.ru