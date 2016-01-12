В Тайваньском городе построили церковь в виде женской туфельки на каблуке
18:08, 12 января 2016Мир
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В городе Цзяи (Тайвань) построили церковь в виде женской туфельки на шпильке. Об этом сообщает The Daily Mail.
По словам главы города Чжена Ронфенга, такое необычное архитектурное решение для храма выбрали для того, чтобы привлечь женщин к религии и увеличить посещаемость церкви.
Уникальный храм, высотой 19 метров и шириной 10 метров, создан из стальных конструкций и обшитый 320 панелями синего тонированного стекла.
Церковь откроют ее за несколько дней до Китайского Нового года, который празднуют 8 февраля.
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