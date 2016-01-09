Лукашенко призвал Церковь совершенствоваться

7 января во время рождественского богослужения в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Президент Беларуси заявил, что церковь в стране функционирует в соответствии с основными принципами независимого государства. По его словам, церковь вместе с органами власти обеспечивает баланс общества, а священнослужители многое для стабильности в стране.

Александр Лукашенко подчеркнул, что власти не следует допускать излишнего вмешательства в дела церкви, хотя в Беларуси церковь действует по Конституции, создаваемой представителями государства. Кроме того, он уверен, что церковь не должна останавливаться и быть застывшей, ей необходимо совершенствоваться. Он заявил о готовности способствовать этому процессу, не нагнетая обстановки.

Белорусский лидер напомнил, что мир изменился, и все институты должны к этому приспосабливаться. Это касается и церкви. Он признал, что в данной сфере существуют свои проблемы, например, некоторые священнослужители чего-то ждут от Президента. Тем не менее, подавляющее большинство представителей церкви он считает «здоровыми силами», которые будут иметь преимущество в определении путей развития всего государства.

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