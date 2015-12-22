В Словении на референдуме проголосовали против однополых браков

Граждане Словении не поддержали поправки к закону о семье касательно права на однополые браки и усыновление детей в таких браках, сообщает РИА Новости со ссылкой на словенское информагентство STA.

В воскресенье утром в Словении открылись 3,1 тысячи избирательных участков, которые могли принять порядка 1,7 миллиона человек, имеющих право голосовать. По предварительным данным, против поправок проголосовало более 60%, за них — около 36%.

Инициатором проведения всеобщего голосования стали противники поправок в закон о семье из общества по защите прав детей For Children. В марте парламент одобрил поправки, однако закон не вступил в силу из-за обращения правозащитников в суд, против него также выступила основная оппозиционная сила — Словенская демократическая партия.