18 декабря в Ватикане на площади Святого Петра зажглись огни рождественской елки. В этом году дерево высотой 25 метров было доставлено в подарок Папе Римскому Франциску из немецкой Баварии, сообщает РИА Новости.

По традиции ель установили рядом со знаменитым обелиском, привезенным в Рим из Египта еще императором Калигулой, рядом с нею установлены рождественские ясли и вертеп, изображающий сцену рождения Иисуса Христа.

В этом году вертеп доставили в Ватикан из автономной провинции Больцано, расположенной на севере Италии. По решению понтифика после рождественских праздников он будет перевезен в Вифлеем и выставлен в Базилике Рождества Христова.

В церемонии зажжения огней рождественской ели в Ватикане приняли участие губернатор Ватикана, кардинал Джузеппе Бертелло и министр юстиции Баварии Беате Мерк, который назвал ее "символом мира".

Традицию устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра принес в Ватикан со своей родины папа-поляк Кароль Войтыла. После его избрания на Апостольский престол в 1978 году различные страны Европы и области Италии считали за честь подарить понтифику ель на Рождество. Эту традицию сохранили и его преемники - Бенедикт XVI и Франциск.