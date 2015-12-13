Президент Гамбии объявил страну исламской республикой

12 декабря президент Гамбии Яйя Джамме объявил страну исламской республикой, сообщает РИА Новости.

"С сегодняшнего дня Гамбия – исламское государство. Мы будем исламским государством, которое будет уважать права граждан", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Около 90% населения Гамбии считают себя мусульманами, однако до сих пор в стране не было государственной религии.

На сегодняшний день в мире существуют еще четыре исламские республики. Это Иран, Пакистан, Афганистан и Мавритания.