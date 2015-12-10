В Азербайджане религиозные обряды смогут осуществлять только граждане страны, которые не получали образование за границей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 декабря подписал распоряжение об утверждении закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской республики».

Как сообщает Vesti.Az, в добавленной в УК статье 168-1 нашли отражение меры наказания, предусмотренные за нарушение требований проведения религиозной пропаганды, обрядов и церемоний.

Согласно статье, проведение обрядов и церемоний исламской религии со стороны граждан Азербайджана, получивших религиозное образование за границей, наказывается штрафом в размере от 2 тыс. до 5 тыс. манатов, либо лишением свободы до 1 года.

Также, за проведение религиозной пропаганды иностранным гражданином или лицом без гражданства будет применяться наказание в виде лишения свободы от 1 года до 2 лет.

Кроме того, в случае повторения этих действий, а также проведении со стороны вошедших в сговор группой лиц или организованной группой, будет применяться наказание в виде лишения свободы от 2 лет до 5 лет.