Европарламент: христиане - самые преследуемые в мире

Христиане являются религиозной общиной, которая больше других в мире подвергается систематической агрессии, насилию и ненависти. «Европейский союз не может игнорировать» такие преследования. Об этом заявил председатель Европарламента Мартин Шульц на конференции, проходившей в Брюсселе на тему межрелигиозного диалога и ситуации христиан в мире, сообщает сайт Радио Ватикана.

В настоящее время 150 миллионов христиан подвергаются преследованиям за свои убеждения, говорится в докладе неправительственной организации Open Doors. Среди наиболее гонимых за веру во Христа - верующие Ирака, Сирии, Пакистана, Северной Кореи и Нигерии.

Противники христианства продвигают идею, что христиане являются «непрошеными гостями» на тех землях, где в настоящее время большинство жителей исповедуют ислам; однако на самом деле христианское присутствие на Ближнем Востоке, на Индийском субконтиненте и в Китае берёт начало на сотни лет раньше возникновения Корана, сообщил во время конференции в бельгийской столице епископ Мехелена и Брюсселя Жан Кокеролс.

Прелат обратился к европейским лидерам с тремя просьбами: во-первых, обеспечить «конкретные меры международной солидарности» в реконструкции домов, защите мест отправления культа и в помощи репатриации и реинтеграции христиан; во-вторых, содействовать привлечению к уголовной ответственности виновных в преступлениях против христиан; в-третьих, чтобы международные миротворческие программы включали также и христианских деятелей.