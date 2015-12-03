Израильским ученым удалось прочитать надпись на древней булле праведного царя Езекии

Израильским специалистам по древней эпиграфике удалось прочитать надпись на древней булле, оттиске печати, обнаруженной в ходе раскопок под юго-восточными стенами Старого города, сообщает pravoslavie.ru со ссылкой на израильские СМИ.

2 декабря о сенсации объявили археологи Еврейского университета. «Хезкияху [сын] Ахаза царь Иудеи», — говорится в надписи, прочитанной учеными.

Овальная булла размером 12 на 13 мм, которая некогда скрепляла шнурки древнего папируса, носит оттиск печати царя Езекии, правившего Иудеей во второй половине VIII века до н.э.

Булла была найдена еще в 2010 году, но только в этом году археологу Реут Бен-Арье удалось расшифровать надпись на оттиске и установить ее значение.

Руководитель раскопок Эйлат Мазар рассказала, что вместе с сенсационной буллой были найдены еще 33 подобных артефакта. Мазар назвала царскую буллу «самым близким к нам из того, что мог держать в своих руках царь Езекия».

Праведный Езекия (721-691 до Рождества Христова) был сыном нечестивого царя иудейского Ахаза. Жизнь праведного Езекии описана в Библии (4 Цар. 18-20).