Ватикан и Италия подписали соглашение об охране исторического центра Рима

Святой Престол и Итальянская Республика подписали 26 ноября соглашение о сотрудничестве в деле охраны мирового наследия в городе Риме, сообщает Благовест-инфо.

Экстратерриториальная собственность Святого Престола, находящаяся в Риме за пределами Ватикана, входит в список мирового наследия ЮНЕСКО и относятся к зоне ответственности как Ватикана, так и Италии.

Участники соглашения обязуются «продолжать сотрудничество в деле охраны этих мест, а также в сохранении их исключительного значения для всего мира» в соответствии с конвенции ЮНЕСКО о защите мирового культурного и природного наследия».

Документ, который подписали губернаторство города-государства Ватикан и итальянское министерство культуры и туризма, предполагает создание постоянного органа, который будет координировать деятельность по защите памятников.