В Риме открыта для туристов подземная базилика I века до н.э

Подземная базилика, обнаруженная в 1917 году в районе римского вокзала Термини, впервые открыта для посещения туристов.

Эксперты-архитекторы считают этот подземный храм «уникальным с точки зрения его архитектуры и дизайна; по строению этот языческий храм является предшественником раннехристианских базилик», сообщает Рravmir со ссылкой на The Mirror.

Этот подземный храм, находящийся на глубине 12 метров, в I веке до н.э. использовался как тайное место встречи неопифагорейцев.

Катакомбный храм богато украшен лепниной изображениями богов и богинь, кентавров, грифонов, сатиров. Есть также изображения Ахилла, Орфея, Париса, Геракла.