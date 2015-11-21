Вышла серия DVD-дисков с виртуальным туром по музеям Ватикана

Музеи Ватикана выпустили серию из 6 дисков DVD-дисков, с помощью которых можно совершить экскурсионный тур по всей ватиканской коллекции музеев, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Тур включает в себя знакомство с художественной коллекцией Ватикана — от эпохи античной классики и предметов из этрусской коллекции до работ современных художников.

Антонио Паолуччи, директор Музеев Ватикана, отметил, что набор DVD позволяет увидеть шедевры из папского собрания тем, кто физически не может побывать в музеях.

Музеи Ватикана включают более чем три мили коридоров, комнат и галерей, объясняет Паолуччи. По его словам, DVD-экскурсия устраняет опасность случайного прохождения мимо важного экспоната. Виртуальная экскурсия также позволит получать дополнительную прибыль от ватиканской коллекции не перегружая музеи посетителями.

Седмица.Ru