Далай-лама: Молитва неспособна в одиночку решить проблему мирового терроризма

Молитва неспособна в одиночку решить проблему мирового терроризма. С таким заявлением выступил Далай-лама, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Huffington Post.

«Люди хотят жить мирно. Террористы недальновидны, и это одна из причин такого распространения самоподрывов. Мы не можем решить эту проблему исключительно молитвой, - рассказал духовный лидер буддистов.

«Я - буддист, и я верю в молитву, но люди сами создали эту проблему, а теперь просят Бога ее решить. Это нелогично. Бог скажет, что вы ее создали, вы и решайте», - объяснил Далай-лама.

Он также призвал решать этот вопрос на уровне семей и общества, и не ждать помощи не только от Бога, но и от правительств.