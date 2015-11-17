В соборе Парижской Богоматери прошла поминальная служба по жертвам теракта

Традиционная воскресная месса в соборе Парижской Богоматери прошла в память о жертвах теракта, совершенного в пятницу вечером во французской столице, сообщает ТАСС.

Поминальное богослужение, которое возглавил архиепископ Парижа Андре Вен-Труа, прошло при небывалом стечении верующих. Старинный храм, во время службы способный вместить не более 1,5 тыс. человек, не смог сразу принять всех, кто желал помолиться за души погибших.

Богослужение предварял траурный колокольный звон. Ровно пятнадцать минут колокола собора звонили без перерыва в память о жертвах трагедии. На площади перед Нотр-Дам собралось еще несколько тысяч человек, которые так и не смогли попасть внутрь.

Почтить память погибших пришли мэр Парижа Анн Идальго, председатель Национального собрания Клод Бартолон, бывший президент республики Валери Жискар-д'Эстен.

"Самым диким образом и совершенно анонимно было убито много людей. Ничто не могло предвосхитить, что именно они окажутся жертвами", - сказал в своей проповеди архиепископ Андре Вен-Труа.

Священнослужитель призвал верующих "разделить боль с близкими и друзьями погибших" и молиться за них, за Париж и за всю Францию. "Верующие должны нести в мир надежду и свидетельствовать о ней, как об утешении. Мы можем отвечать на варварскую дикость только увеличивая доверие к себе подобным и к собственному достоинству", - сказал архиепископ.