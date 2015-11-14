Буддизм может стать государственной религией в Таиланде. Спустя 18 месяцев после организованного путча военные заявляют о своей религиозной толерантности и пытаются сгладить антиисламские настроения в стране.

Тайская конституция была отменена после захвата власти военной хунтой, тогда же был организован комитет по написанию новой конституции, которая должна будет представлена на референдуме в 2017 году.

«Буддисты на протяжении десятков лет борются за предание официального статуса религии. События, которые происходят сегодня в Мьянме, говорят о том, в какой опасности сейчас находится буддизм, и это подталкивает к скорейшему принятию решения», - заявляет Бэнджоб Баннарудж, председатель комитета по признанию буддизма государственной религией.

Предыдущая попытка внести буддизм в конституцию была предпринята в 2007 г., однако закончилась неудачей.

«На этот раз у них намного больше шансов», - считает Экачай Чайнувати, правовед из Сиамского университета в Бангкоке.

По мнению эксперта, установление буддизма государственной религией предаст большей популярности новой конституции среди народа и увеличит шансы на положительный исход референдума.

sedmitza.ru