Ватикан о терактах в Париже: Это нападение на мир для всего человечества

Ватикан соболезнует в связи с терактами в Париже и считает, что ответ должны дать все люди, которые выступают за мир, заявил представитель Святого престола.

"Мы шокированы этим новым проявлением безумного террористического насилия и ненависти, которое мы осуждаем самым категоричным образом вместе с Папой Римским (Франциском) и всеми, кто любит мир", — говорится в заявлении Ватикана, передает РИА Новости.

"Это нападение на мир для всего человечества, которое требует решительного, полезного ответа от нас всех", — следует в документе.