В Италии вышел диск с проповедями Папы Римского в музыкальных аранжировках

7 ноября в Италии вышел диск с проповедями Папы Римского Франциска в музыкальных аранжировках. Альбом "Wake up!" ("Проснись!") был подготовлен в Ватикане. Об этом сообщает ТАСС.

Идея его создания принадлежит Джулио Нерони, который ранее уже выпускал проповеди Иоанна Павла II и Бенедикта XVI в музыкальном обрамлении. Но нынешняя работа, по его словам, совершенно иная.

"Мы старались отразить характер Франциска", - пояснил Нерони. В итоге, отметил он, получился, пожалуй, весьма эклектичный диск: 11 дорожек с самыми известными обращениями нынешнего понтифика содержат не только церковные песнопения, но и поп, и рок-музыку. Над материалом работали композиторы, сотрудничающие с такими эстрадными исполнителями. К записи был привлечен даже китайский женский хор.

Начинается альбом с фразы "Добрый вечер", произнесенной Хорхе Марио Бергольо с балкона собора Святого Петра сразу после избрания Папой.

В конце месяца диск появится в продаже и в других странах. В Ватикане ему предвещают успех планетарного масштаба, учитывая популярность Франциска. При этом часть выручки будет направлена на благотворительные цели, в частности, на помощь беженцам