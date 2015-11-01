В Иордании найдена пещера, в которой скрывались ученики Иисуса Христа

В Иордании под одной из старейших христианских церквей в мире нашли еще более давнюю пещеру. Местные археологи утверждают, что там жили, молились и скрывались от врагов 70 учеников Иисуса Христа. Об этом сообщила ТСН.

Достопримечательность находится в городе Рихаб, высоко в горах на севере Иордании вблизи сирийской границы.

На маленькой территории археологи раскопали 33 церкви. Под открытым небом теперь можно увидеть мозаичные полы храмов VII века и штукатурку на стенах церкви 230 года от Рождества Христова. Именно под этим древнейшим храмом, и обнаружено пещеру апостольских времен.

"Здесь нашли монеты и крестики того времени", - рассказывает начальник отдела развития Рихаб Али Хазар. В городе считают, что в пещере во время гонений скрывались именно ученики Иисуса Христа. Здесь они молились и совершали первые христианские обряды. Следовательно, речь идет о старейшем из известных в мире христианском храме.

Находку в Рихаб уже в следующем году возьмет под охрану государство. В Иордании обещают пригласить лучших археологов планеты, чтобы они тщательно все исследовали.