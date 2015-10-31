В Израиле сделали вино из винограда библейских времен

Команда израильских исследователей создала белое вино из винограда, который рос в Израиле в древние времена, сообщает jewishnews.com.ua.

Сотрудники Ариельского университета в Самарии во главе с доктором Ельяшивом Дрора с 2011 года пытались найти сорта винограда, который в библейские времена выращивался на территории современного Израиля.

С помощью исторических документов и команды исследователей Дрора удалось обнаружить живой образец винограда сорта Марави.

«Неинтересно делать шардоне в Израиле, когда есть калифорнийское шардоне. Но если вы можете в Израиле сделать вино, которого нет больше нигде, которое связано с местной историей, то это гораздо интереснее», - отметил Эльяшив Дрора.

Один из израильских винных домов помог разбить виноградник и выработать из него около 2500 бутылок вина Марави. Это вино впервые представили на международной выставке производителей продуктов питания «Милан Экспо» в Италии. До этого времени винзаводы в современном Израиле производили вино из винограда европейских сортов.