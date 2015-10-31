Грузия: В Ачийский храм возвращён крест святой царицы Тамары

В Ачийский храм святого Георгия (Шемокмедская епархия) возвращён крест святой благоверной царицы Тамары, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на karibche.ambebi.ge .

В эту святыню вкраплена часть Креста, на котором был распят Спаситель.

По преданию, после одного из победных сражений царица Тамара оделила щедрыми обильными дарами Ачийскую церковь. В числе пожертвований особо выделялся этот серебряный позолоченный крест.

В возрождённый Ачийский храм крест царицы Тамары возвратил Георгий Салуквадзе, потомок дьякона Арсена Салуквадзе, последнего служителя старого Ачи.

«Кресту этому грозит большая опасность. Спрячьте и берегите его, заботьтесь о церкви Ачи и верните крест лишь тогда, когда в Ачийском храме возродится монастырская жизнь», - такой наказ дал наследникам дьякон Арсен Салуквадзе.

Георгий Салуквадзе не знал ни о древности, ни о значимости этой святыни, но с честью исполнил завет своего предка, вернув крест в его родную обитель.