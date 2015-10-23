Египетские избиратели не поддержали на выборах исламских радикалов

Копты, выдвинувшие свои кандидатуры на нынешних выборах в Египте, получили много голосов избирателей. Таковы первые сведения после окончания первого этапа выборов, состоявшихся 18-19 октября в 14 провинциях Верхнего Египта.

В то же время салафитская партия «Ан-Нур» («Свет») потерпела сокрушительное поражение – египетские избиратели в своем большинстве не стали голосовать за исламских радикалов. По имеющимся сведениям, партии «Ан-Нур» не получила ни одного места в выборных органах, сообщает Благовест-инфо.

Комментируя провал салафитов, египетские СМИ пишут, что он был с удовлетворением воспринят их конкурентами – членами другой радикальной группировки «Братья-мусульмане», которые даже не были допущены к участию в выборах.

Кандидаты-копты добились наибольшего успеха в мухафазе Аль-Минья. Что касается коптов-избирателей, то они, как и ожидалось, показали более высокую явку на выборы, чем представители других общин.