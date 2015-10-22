В Риме швейцарский оркестр даст благотворительный концерт для поддержки "убогих Папы Франциска"

24 октября в Риме в концертном зале «Auditorium Conciliazione» состоится благотворительный концерт швейцарского оркестра, организованный при сотрудничестве с Папской Швейцарской Гвардией, сообщает сайт Радио Ватикана.

Благодаря гвардии, которая заботится о безопасности Папы, Швейцарию и Ватикан связывает более чем пятисотлетняя история тесных отношений. В свободное от службы время гвардейцы помогают Апостольскому раздатчику милостыни распространять предметы первой необходимости между нуждающимися Рима.

Чтобы поддержать эту деятельность, оркестр «Landwehr» из швейцарского города Фрибургу даст бесплатный благотворительный концерт в Вечном городе.

Вход на мероприятие предусматривает добровольное пожертвование, а все поступления будут переданы для нужд «убогих Папы Франциска».