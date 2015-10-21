Всемирный Совет Церквей осудил эскалацию военных действий в Сирии

Всемирный Совет Церквей выступил с заявлением, в котором резко осуждается эскалация военных действий в Сирии. Заявление подписано генеральным секретарем ВСЦ Олафом Фюксе Твейтом, сообщает Рravmir.

«Мы особенно обеспокоены тем, что из-за эскалации военных действий для народа Сирии и особенно для уязвимых сообществ ситуация только ухудшится», — говорится в заявлении.

«Мы призываем все правительства незамедлительно положить конец всем военным действиям и поддерживать процесс установления политического мира в Сирии.

Мы также вновь обращаемся к Совету Безопасности ООН и международному сообществу – необходимо немедленно прекратить поставки оружия и предотвратить въезд иностранных боевиков в Сирию.

История неоднократно показала, что иностранные военные интервенции мира не приносят. Напротив, они, скорее, разжигают религиозную напряженность.

Только политическое решение, создание переходного национального правительства, признанного народом Сирии и международным сообществом, может стать адекватным решением, способным противостоять угрозе, которую представляет ИГИЛ и другие экстремистские группы и дать надежду на сохранение социальной структуры в Сирии и в регионе в целом», — подчеркивается в заявлении ВСЦ.

Всемирный совет церквей — международная экуменическая организация, основанная в 1948 в Амстердаме. Ее членами являются 348 христианских церквей из более чем 100 стран мира.