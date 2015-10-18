В капелле польского сейма установили капсулу с кровью Иоанна Павла II

16 октября в Варшаве в капелле польского сейма установлена капсула с кровью святого Папы Иоанна Павла II, сообщает Благовест-инфо.

«Это чисто религиозный акт, который никоим образом не будет использован в политических целях», - заявил в этой связи сенатор Казимеж Яворский, который был инициатором проекта.

Реликвию парламентариям передал бывший личный секретарь Иоанна Павла II кардинал-архиепископ Краковский Станислав Дзивиш.

Ранее в капеллу при сейме был принесен еще один предмет, связанный с Каролем Войтылой, – кресло, в котором он сидел, обращаясь к депутатам в 1999 году.