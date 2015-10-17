В Египте строится церковь в честь коптов, замученных исламистами в Ливии

В египетском селении Саламут началось строительство церкви в честь Ливийских мучеников, убитых джихадистами в Ливии в феврале этого года, сообщает Благовест-инфо.

Представитель копто-католической Церкви священник Рафик Грейш назвал решение президента Ас-Сиси «важным и вселяющим надежды». Это «позитивный сигнал» для египетских христиан. Священник выразил уверенность в том, что нынешняя власть покончит с дискриминацией христиан.

«Сегодня мусульмане относятся к нам гораздо лучше, чем раньше, потому что само правительство подает добрый пример», - свидетельствует о. Грейш.

Президент Ас-Сиси призвал христиан боле активно участвовать в политической жизни, участвовать в выборах, выдвигать свои собственные кандидатуры в выборные органы власти, укреплять свое присутствие в национальном парламенте.

Однако представители Коптской Православной Церкви (нехалкидонской) заявили, что займут нейтральную позицию в ходе предстоящих выборов в законодательные органы власти. Церковь не будет публично поддерживать ни одну политическую партию.

Циркулярное письмо с соответствующими инструкциями было разослано всем епископам, священникам и монашествующим Коптской Церкви. В нем подчеркивается, что любые встречи представителей Церкви с политиками, выдвинувшими свои кандидатуры на выборах, не должны становиться частью предвыборной кампании этих политиков.