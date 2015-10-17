Казахстан предложил созвать форум "Ислам против терроризма"
08:52, 17 октября 2015Мир
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Казахстан предлагает созвать форум "Ислам против терроризма". Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы выступаем с идеей создания форума "Ислам против терроризма". Если нас поддержат, это будет правильным направлением работы, для правильного понимания того, что мы делаем", - заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.
По словам лидера Казахстан в этом вопросе имеет большое значение обстановка в Афганистане, Сирии и Ираке.
"То, что делается в Сирии - это общая угроза для нас для всех, особенно для Центрально-азиатского региона", - добавил он.
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