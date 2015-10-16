Оксфордский университет исследует древние христианские святыни

При Оксфордском университете открыт центр современных исследований по изучению древнехристианских святынь, в том числе костных остатков, которые издревле почитались христианами как мощи святых, а также фрагменты Креста Господня, сообщает christiantoday.com.

Ученые Центра современных методов исследований при Keble College используют методы точного радиоуглеродного анализа и генетики, а также данные теологии, чтобы, работая на стыке наук, попытаться установить подлинность ряда известных всему миру святынь. Нынешние успехи науки позволяют достигать высокой точности радиоуглеродного датирования; эти данные можно подкрепить анализами ДНК, позволяющими выявить общих предков и наиболее вероятную географическую принадлежность человеческих останков.

Оксфордский профессор Томас Хигхэм возглавляет группу ученых, которая изучала шесть малых костных фрагментов, найденных на болгарском острове Светы Иван. Исследования подтвердили, что это действительно останки мужчины родом с Ближнего Востока, который жил на земле в одно время с Иисусом Христом.

Профессор Томас Хигхэм говорит: «Впервые в истории науки ученые самых разных отраслей знания объединили усилия для изучения древних религиозных святынь. Мы, конечно, не можем со стопроцентной точностью подтвердить, что мощи принадлежат тому или иному святому. Но мы можем узнать возраст и область происхождения останков».

Из самых последних работ группы ученых можно упомянуть анализ останков, приписываемых св. апостолу Луке и св. Давиду, а также фрагментов Креста, на котором был распят Иисус. В ближайшее время ожидается публикация результатов этих исследований.

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