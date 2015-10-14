В сети появилось новое приложение с изречениями Афонских старцев
12:53, 14 октября 2015Мир
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Пользователи Android и Apple теперь могут скачать бесплатное приложение с изречениями Афонских старцев, сообщает Рravmir.ru.
Программа «Благословенный Афон – Мудрость Святой Горы» – это собрание изречений отцов-святогорцев. Несколько лет назад существовала бесплатная ежедневная СМС-рассылка с цитатами афонских подвижников. Однако этот проект был закрыт.
Теперь все желающие могут бесплатно каждое утро, в заданный час получать уведомление на мобильный телефон.
Скачать приложение можно по адресу:
- для Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.blagosloven.afon
- для IPhone и IPad
https://itunes.apple.com/us/app/blagoslovennyjafon/id1017394354?ls=1&mt=8
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