В сети появилось новое приложение с изречениями Афонских старцев

Пользователи Android и Apple теперь могут скачать бесплатное приложение с изречениями Афонских старцев, сообщает Рravmir.ru.

Программа «Благословенный Афон – Мудрость Святой Горы» – это собрание изречений отцов-святогорцев. Несколько лет назад существовала бесплатная ежедневная СМС-рассылка с цитатами афонских подвижников. Однако этот проект был закрыт.

Теперь все желающие могут бесплатно каждое утро, в заданный час получать уведомление на мобильный телефон.

Скачать приложение можно по адресу:

- для Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.blagosloven.afon

- для IPhone и IPad

https://itunes.apple.com/us/app/blagoslovennyjafon/id1017394354?ls=1&mt=8