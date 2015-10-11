На острове Родос (Греция) продолжается работа ХІІІ сессии Мирового форума "Диалог цивилизаций"

9 октября на острове Родос (Греция) пленарным заседанием началась работа ХІІІ сессии Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций». Около 500 экспертов в области политики, экономики и культуры, государственных и религиозных деятелей, ученых, журналистов из 80 стран мира собрались для обсуждения перспектив развития человечества в условиях современных общественно-политических изменений, экономической нестабильности и вызовов традиционной морали. Об этом сообщает church.ua.

На пленуме с докладами выступили президент-основатель форума «Диалог цивилизаций» Владимир Якунин, депутат австрийского парламента Альфред Гузенбауэр, заместитель министра иностранных дел Греции Иоаннис Аманидис и другие представители общественности из разных стран.

Докладчики отметили, что в современной дискуссии о диалоге различных культур и народов важное место должно уделяться идеи справедливости и равноправия. Участники обсуждения коснулись тем необходимости воздержания от применения военной силы для достижения политических целей, природы власти и ее влияния на жизнь людей, взаимосвязи кризисных явлений в экономике с большим разрывом в доходах разных членов общества, размытие понятия семейных ценностей в современной Европе. Особое внимание было уделено угрозе экстремизма и терроризма, которые стремительно набирают обороты. Участники дискуссии обсудили тему массового потока беженцев в Европу.

По приглашению организаторов мероприятия и по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в международном форуме принимает участие секретарь Киевской епархии УПЦ протоиерей Константин Пилипчук.

Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» является некоммерческой негосударственной международной организацией, которая была основана в 2002 году с целью поиска альтернативных путей мирового развития в условиях глобализации.

Работа форума проходит в форме семинаров и круглых столов и завершится 11 октября итоговым пленарным заседанием.